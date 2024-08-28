По данным Avito Auto Research, спрос на китайские автомобили в России за год вырос более чем вдвое. За первые семь месяцев текущего года продажи новых китайских автомобилей выросли в 2,42 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средняя стоимость составила 3 миллиона 99 тысяч рублей.