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Российские ученые раскрыли механизм усиления обмена кальцием в нейронах

Российские ученые раскрыли механизм усиления обмена кальцием в нейронах

Российские ученые сделали значительный шаг в понимании механизмов, связанных с обменом кальцием в нейронах, что может открыть новые горизонты в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, 20 января пишут «Известия».

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