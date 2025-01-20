Российские ученые раскрыли механизм усиления обмена кальцием в нейронах

Российские ученые сделали значительный шаг в понимании механизмов, связанных с обменом кальцием в нейронах, что может открыть новые горизонты в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, 20 января пишут «Известия».
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