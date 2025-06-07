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Культуромания

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«Союзмультфильм» расширяет доступность мультфильмов для слабослышащих детей

«Союзмультфильм» расширяет доступность мультфильмов для слабослышащих детей

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о переводе популярных мультсериалов «Тайны медовой долины», «Монсики», а также новых серий «Простоквашино» на русский жестовый язык в рамках инклюзивного проекта «Страна доступных мультфильмов», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

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