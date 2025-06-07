«Союзмультфильм» расширяет доступность мультфильмов для слабослышащих детей

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о переводе популярных мультсериалов «Тайны медовой долины», «Монсики», а также новых серий «Простоквашино» на русский жестовый язык в рамках инклюзивного проекта «Страна доступных мультфильмов», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.