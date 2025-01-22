Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

907 подписчиков

В Биробиджане студенты прошли стажировку в Центре кинологической службы УМВД России по Еврейской автономной области

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся Биробиджанского колледжа культуры и искусств, а также  представители «Движения Первых» прошли однодневную стажировку в Центре кинологической службы Управления МВД России по Еврейской автономной области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх