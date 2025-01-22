В Биробиджане студенты прошли стажировку в Центре кинологической службы УМВД России по Еврейской автономной области

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся Биробиджанского колледжа культуры и искусств, а также представители «Движения Первых» прошли однодневную стажировку в Центре кинологической службы Управления МВД России по Еврейской автономной области.