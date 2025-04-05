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Александр Мостовой: «Локо» нас всех поразил в предыдущей игре, это был ужас. Не знаю, оправится ли он от такого поражения. «Зенит» должен выиграть»

Команды встретятся в 23-м туре Мир РПЛ. Игра состоится сегодня, 5 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

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