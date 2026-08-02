Как враг пытается позаимствовать и адаптировать российскую тактику

Господство FPV-дронов и других беспилотных систем в «малом воздухе» сформировало по обе стороны от линии боевого соприкосновения (ЛБС) на глубину в несколько десятков километров так называемую киллзону — пространство практически полного контроля и поражения средствами БПЛА Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Одновременно беспилотники значительно сократили «туман войны», обеспечив наблюдение даже на большей глубине.