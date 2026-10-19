Назначить министра финансов Антона Силуанова, министра транспорта Андрея Никитина, губернатора Приморского края Олега Кожемяко и первого заместителя министра финансов Ирину Окладникову заместителями председателя правительства предложил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщило 19 октября издание Life.
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