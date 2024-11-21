В Петербурге кондуктор получила более 400 тысяч рублей за травму колена

Женщина поскользнулась прямо в трамвайном вагоне Приставы взыскали в пользу 43-летнего кондуктора более 400 тысяч рублей компенсации морального вреда: женщина поскользнулась в салоне трамвайного вагона и получила травму колена, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.