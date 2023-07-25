«Пари НН» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
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