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Новая арена «Торпедо» готова на 70%. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж кровли, прокладка инженерных сетей, отделка помещений

Новая арена «Торпедо» готова на 70%. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж кровли, прокладка инженерных сетей, отделка помещений

Подрядчик ведет работы по благоустройству территории, также завершаются работы по монтажу «пирога» кровли, состоящего из профлиста, пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны.

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