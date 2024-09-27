В ВТБ заявили о возможном повышении ключевой ставки в России до 23 процентов

Банк России может повысить ключевую ставку до 23 процентов, если инфляция в стране будет высокой. О возможном ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует РБК.
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