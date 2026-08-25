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ИА Регнум

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Ирония Sense: отнятый российский банк теперь отнимает власть у Зеленского

Ирония Sense: отнятый российский банк теперь отнимает власть у Зеленского

То, что заместителя Офиса президента Украины Ирину Мудрую отправили под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн гривен — цветочки по сравнению с другими персонажами длинного и интересного коррупционного скандала.

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