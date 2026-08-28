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Лантратова помогла призывнику получить отсрочку для ухода за больным отцом

Лантратова помогла призывнику получить отсрочку для ухода за больным отцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла призывнику из Москвы получить отсрочку для ухода за больным отцом.

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