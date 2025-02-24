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  • анатолий панов
    Хохол и долг понятия несовместимы.Зеленский отказал...
  • Eduard
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NYT сообщает, что новый объем европейской помощи Украине может превысить €20 млрд

NYT сообщает, что новый объем европейской помощи Украине может превысить €20 млрд

Европейские лидеры обсуждают дополнительное финансирование Киева. Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на встрече в Брюсселе, как ожидается, обсудят размер следующего пакета финансовой поддержки Украины.

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