NYT сообщает, что новый объем европейской помощи Украине может превысить €20 млрд

Европейские лидеры обсуждают дополнительное финансирование Киева. Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на встрече в Брюсселе, как ожидается, обсудят размер следующего пакета финансовой поддержки Украины.
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