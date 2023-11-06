Затулин раскрыл, какое качество выгодно отличает Путина от Пашиняна

Русский депутат уверен, что во главе Армении стоит предатель, из-за которого Нагорный Карабах пережил жуткую трагедиюРусский депутат Константин Затулин считает, что армяне не смогут добиться такого же результата в отношении Нагорного Карабаха, как это ранее сделали русские в Крыму.
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