Затулин раскрыл, какое качество выгодно отличает Путина от Пашиняна

Русский депутат уверен, что во главе Армении стоит предатель, из-за которого Нагорный Карабах пережил жуткую трагедиюРусский депутат Константин Затулин считает, что армяне не смогут добиться такого же результата в отношении Нагорного Карабаха, как это ранее сделали русские в Крыму.