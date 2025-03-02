Со вчерашнего дня можно запретить мошенникам брать за вас кредиты дистанционно. Я уже зашёл на Госуслуги и установил запрет.
Запрет брать кредиты, или защита от честных людей
Комментарии
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Nikolaev Vadim
я уже несколько раз говорил и ещё раз скажу, пусть банки одобряют кредиты как им хочется, но получить сможешь только при личном появлении с паспортом в людом отделении банка! если человеку нужны деньги он найдёт время там появиться! зачем придумывать этот весь геморой да и ещё дырявый как дуршлаг??
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А сами банки не в состоянии что-то делать????..То же личное присутствие требовать???...Что за БЛЯДСТВО???
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33 мин.
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