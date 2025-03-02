Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

Nikolaev Vadim

я уже несколько раз говорил и ещё раз скажу, пусть банки одобряют кредиты как им хочется, но получить сможешь только при личном появлении с паспортом в людом отделении банка! если человеку нужны деньги он найдёт время там появиться! зачем придумывать этот весь геморой да и ещё дырявый как дуршлаг??