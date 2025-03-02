Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    И почему нет ответа по центру киевского борделя современными российскими боевыми ракетами? "Просящему даётся" - отвеч...Из интервью А. Б...
  • Вадим Скоробогатов
    А сами банки не в состоянии что-то делать????..То же личное присутствие требовать???...Что за БЛЯДСТВО???Запрет брать кред...
  • Иван Ураганов
    Из интервью А. Б...

Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

Со вчерашнего дня можно запретить мошенникам брать за вас кредиты дистанционно. Я уже зашёл на Госуслуги и установил запрет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolaev Vadim
я уже несколько раз говорил и ещё раз скажу, пусть банки одобряют кредиты как им хочется, но получить сможешь только при личном появлении с паспортом в людом отделении банка! если человеку нужны деньги он найдёт время там появиться! зачем придумывать этот весь геморой да и ещё дырявый как дуршлаг??
Ответить
2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А сами банки не в состоянии что-то делать????..То же личное присутствие требовать???...Что за БЛЯДСТВО???
Ответить
33 мин.
наверх