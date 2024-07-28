Как откроются рынки в понедельник?

Отечественный фондовый рынок вновь откатился ниже отметки три тысячи пунктов. Причина - повышение Банком России ключевой ставки с 16 до 18% и жесткий сигнал регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политикеРубль перешел к снижению перед выходными днями и в рамках коррекции после предыдущего роста.