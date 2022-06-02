На місці стрілянини в клініці в Талсі, 1 червня 2022 р. Стрілянина в лікарні в Оклахомі: загинуло четверо людей За даними поліції, стрілянина сталася на території лікарняного комплексу в Талсі Як мінімум чотирьох людей було вбито, і ще кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини, яка сталася в середу в лікарняному комплексі в Талсі, […] Сообщение Стрілянина в лікарні в Оклахомі: загинуло четверо людей появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.