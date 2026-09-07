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Команда ямальских курсантов взяла бронзу на всероссийской «Зарнице 2.0»

Команда ямальских курсантов взяла бронзу на всероссийской «Зарнице 2.0»

Команда «Юный ВОИН ЯМАЛА» заняла третье место в финале всероссийской игры «Зарница 2.0», который прошел в Волгограде.

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