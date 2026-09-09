ЛДПР потребовала предоставлять российским студентам приоритетные места в общежитиях или компенсировать аренду жилья

Марат Шипов заявил, что в РФ учится более 400 тысяч иностранцев, а места в кампусах часто распределяются не в пользу россиянВсероссийская молодежная организация ЛДПР направила обращения министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову с требованием обеспечить приоритетное заселение в общежития для российских студентов.