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ЛДПР потребовала предоставлять российским студентам приоритетные места в общежитиях или компенсировать аренду жилья

ЛДПР потребовала предоставлять российским студентам приоритетные места в общежитиях или компенсировать аренду жилья

Марат Шипов заявил, что в РФ учится более 400 тысяч иностранцев, а места в кампусах часто распределяются не в пользу россиянВсероссийская молодежная организация ЛДПР направила обращения министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову с требованием обеспечить приоритетное заселение в общежития для российских студентов.

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