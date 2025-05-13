В США рассказали, что помощники обсуждали использование инвалидного кресла для Байдена

Физическое состояние экс-президента США Джо Байдена в 2023 и 2024 годах ухудшилось настолько, что его советники в частном порядке обсуждали возможность использования инвалидного кресла в случае его переизбрания.
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