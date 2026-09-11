La Nacion: Врачи назвали симптомы, требующие визита к врачу

Врачи Лоуренс Эпштейн, Бриенн Майнер и Филип Герман издания La Nacion выделили основные проблемы со сном, требующие медицинской консультации: невозможность уснуть, ночные пробуждения и постоянная дневная сонливость.
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