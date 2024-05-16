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Шойгу озвучил основную свою задачу на новом посту

Шойгу озвучил основную свою задачу на новом посту

Он заявил, что СВО остается его основной задачей на новой должности, передает RT. «Сложно выделить какую-то (одну задачу), но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция», - отметил Сергей Шойгу.

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