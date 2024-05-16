Шойгу озвучил основную свою задачу на новом посту

Он заявил, что СВО остается его основной задачей на новой должности, передает RT. «Сложно выделить какую-то (одну задачу), но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция», - отметил Сергей Шойгу.
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