Ли Хуэй: кризис на Украине невозможно решить в одночасье

Кризис на Украине не получится решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в интервью The Star и Kompas.
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