Отопительный сезон в Забайкалье: количество происшествий уменьшилось на четверть

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров в ходе прямого эфира ВГТРК сообщил, что за зиму на объектах отопления произошло порядка 553 происшествий - это на 25% меньше, чем в прошлом году.
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