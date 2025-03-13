Маск обсудил с руководством АНБ реформу спецслужбы

Курирующий Департамент эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск посетил штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) в в Форт-Миде (штат Мэриленд) и провел переговоры с руководителями ведомства.
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