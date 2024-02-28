Елизавета Туктамышева стала капитаном одной из команд на Кубке Первого канала

Турнир будет проходить 2 и 3 марта в ледовом дворце «Юбилейный». Капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию выступят олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также чемпионка мира Елизавета Туктамышева.