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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга – Модричу: «Ты – радость жизни, легенда футбола и образец для подражания. Было честью делить с тобой поле и быть свидетелем твоего величия вблизи»

Накануне 39-летний полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона. «Легенда футбола и настоящий образец для подражания.

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