«Русагро» может 27 марта утвердить делистинг GDR с Мосбиржи и AIX

Кипрская Ros Agro plc (холдинговая структура «Русагро») назначила на 27 марта 2025 года внеочередное собрание акционеров, на котором, в том числе, может быть утвержден делистинг GDR с Московской биржи и Астанинской международной биржи (AIX).
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