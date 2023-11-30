Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь

По данным Центрального телевидения Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании в рамках Международного дня солидарности с палестинским народом призвал реализовать право палестинцев на жизнь и создание государства.
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