БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

Прогрев общества перед новым пенсионным возрастом? ВЦИОМ заговорил 70 годах

Прогрев общества перед новым пенсионным возрастом? ВЦИОМ заговорил 70 годах

Элитам пора мозги менять, иначе у старых станков в России не только умирать, но и рождаться будут Андрей Захарченко Фото: Ilya Moskovets/URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Г
Ганимед
Такой вброс  перед выборами? Единоросов за дебилов держат?
Ответить
3 н.