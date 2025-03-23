Citroen C4 2013 года — почем запчасти?

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6 Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 Пробег на момент отчета – 129 000 км Старый шоферский принцип «хороший звук наружу выйдет» срабатывает почти всегда.