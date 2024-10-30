Жена осужденного за госизмену IT-специалиста рассказала о бегстве от него

Жена осужденного за государственную измену в интересах США IT-специалиста из московской компании Дилфаруз рассказала РИА Новости, что бросила супруга в 2020 году и с тех пор не поддерживала связь ни с ним, ни с его родственниками.
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