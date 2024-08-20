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Врач рассказала, кому стоит есть яблоки с предельной осторожностью

Врач рассказала, кому стоит есть яблоки с предельной осторожностью

Яблоки, несмотря на свою пользу, можно есть далеко не всем людям, о чём детально поведала диетологВрач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала "Москве 24", что в яблоках содержится большое количество кислот, из-за чего их не стоит есть людям с заболеваниями желудка.

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