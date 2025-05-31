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Царьград

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Мухи вернутся: москвичи могут ожидать нашествие насекомых в июне

Мухи вернутся: москвичи могут ожидать нашествие насекомых в июне

Уже в середине июня москвичи могут столкнуться с массовым появлением мух в домах. Вадим Марьинский из МГУ объясняет, что пик размножения насекомых придется на июль.

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