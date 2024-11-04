В Орловской области создана комиссия по оценке проектов по развитию событийного туризма

Региональное правительство сформировало конкурсную комиссию по оценке заявок на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Орловской области.
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