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Положение в чемпионате Формулы 1 2026 перед летним перерывом

Положение в чемпионате Формулы 1 2026 перед летним перерывом

LAT Images / Mercedes11-я гонка сезона-2026 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Венгрии, последним этапом перед четырехнедельными летними каникулами.

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