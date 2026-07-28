Тропа смерти: таёжники исследовали путь Усольцевых и нашли жуткие вещи

Кутурчинское Белогорье продолжает хранить свою страшную тайну. Спустя месяцы после загадочного исчезновения семьи Усольцевых депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш лично отправился к печально известной скале Буратинка.
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