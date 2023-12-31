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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фиаско «МЮ», победы «Сити» и «Челси», «Юве» мчит за «Интером», Плющенко и Навке отказали в грантах, Ротенберг налил шампанского журналистам, 54 гола Роналду. Последний дайджест 2023-го

1. «Манчестер Юнайтед» завершил год поражением от «Ноттингем Форест», который победил «красных дьяволов» в АПЛ впервые почти за 30 лет.

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