Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Орешник" отменят необходимость удара ТЯО

"Орешник" отменят необходимость удара ТЯО

https://t.me/russkiy_malchik/2290 Бурная радость российских комментаторов по поводу "Орешника" вызвана тем, что в сложной обстановке Путин сдержал слово и к тому же продемонстрировал новое качественное оружие (а это само по себе приятно).

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