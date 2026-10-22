© US NavyЧисло кораблей США на Ближнем Востоке может превысить 24 после прибытия туда еще одной авианосной ударной группы.
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