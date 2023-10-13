TSN: Овечкин отстает на один гол от статуса лучшего снайпера в истории НХЛ

Канадское издание TSN опубликовало список лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с поправкой на эпоху, согласно которому форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занимает второе место, отставая от Горди Хоу на одну шайбу.
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