Разведчики группировки войск "Центр" рассказали о боях за Новогродовку в Донецкой народной республике, в результате которых российские войска оказались в непосредственной близости от Красноармейска (украинское название - Покровск).
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