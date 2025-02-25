Поздравляю с днём рождения министра образования, науки и молодёжи Республики Крым - Лаврик Валентину Васильевну!Уважаемая Валентина Васильевна!В этот праздничный день желаю Вам здоровья, радости и профессиональных успехов! Пусть Ваш труд в сфере образования продолжает укреплять будущее нашей … .