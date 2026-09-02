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OilPrice

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The Suspicious Timing Behind Trump's “Biggest Oil Deal In History”

President Donald Trump made a potentially market-moving announcement last Friday evening. He said the United States had reached what he called “THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY,” giving the U.

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