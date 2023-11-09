Покажите ваши документы: полиция просит пенсионеров не доверять незнакомцам

Пенсионеры чаще остальных категорий граждан становятся жертвами мошенников. Они более доверительно относятся к звонкам от лже-сотрудников банков и силовых структур, открывают двери и запускают в квартиры незнакомцев, не проверяя их документы.
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