Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    К чему бы эти сообщения? Не спроста. Что то готовиться, что бы в очередной раз население оставить в дураках. Надоело,...Пенсионеров старш...
  • Вовладар Даров
    Слава Российским воинам!!!Танк под командов...
  • radiofree RF
    Посылайте всех в эротическое путешествие.Задолбали,мало им мобильных телефонов,звонят по городским.Покажите ваши док...

Покажите ваши документы: полиция просит пенсионеров не доверять незнакомцам

Покажите ваши документы: полиция просит пенсионеров не доверять незнакомцам

Пенсионеры чаще остальных категорий граждан становятся жертвами мошенников. Они более доверительно относятся к звонкам от лже-сотрудников банков и силовых структур, открывают двери и запускают в квартиры незнакомцев, не проверяя их документы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Посылайте всех в эротическое путешествие.Задолбали,мало им мобильных телефонов,звонят по городским.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх