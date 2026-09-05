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Космонавту Зубрицкому присвоено звание Героя России

Космонавту Зубрицкому присвоено звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил космонавту Алексею Зубрицкому звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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