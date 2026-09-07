Технологичная кофейня без кассиров и официантов открывается в Барнауле

В Барнауле готовится к открытию первая кофейня сети "Дринкит", построенная вокруг цифрового сервиса. Посетителям предложат самостоятельно выбрать параметры напитка и забрать готовый заказ.
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