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Crude Oil Mini — Swing Trading Study

Crude Oil Mini — Swing Trading Study Crude Oil Mini Futures MCX:CRUDEOILM1! BK_QuantDesk 3-Hour Chart | MCX This chart shows a good example of how a swing setup can take time to develop.

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