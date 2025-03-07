Aave может достигнуть $258 на планах обратного выкупа монеты?

AAVE преодолел нисходящий клин, что подтверждает бычий настрой по техническому анализу. Недавно монета выросла на 11,78% и достигла $232, благодаря обновлению протокола, накоплению со стороны китов и предложению еженедельного выкупа на $1 млн.
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